Украинская певица Оля Полякова снялась в фотосессии в стиле БДСМ (психосексуальная субкультура, основанная на эротическом обмене властью и иных формах сексуальных отношений, затрагивающих ролевые игры в господство и подчинение).

Артистка снималась с участниками шоу и поделилась фото в Instagram.

Так, Полякова позировала в туфлях на шпильке, в голубом костюме, латексных чулках, в перчатках и с хлыстом в руках. Некоторые участники проекта также были в латексных нарядах, лица большинства из них прикрывали маски животных.

Фото однозначно понравились поклонникам: "Очень секси", "Шикарная, любуюсь тобой", - написали в частности в комментариях.

До этого 13-летняя дочь Поляковой удивила горячим фото.