"Очень секси": Оля Полякова в чулках взбудоражила фанатов (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Оля Полякова снялась в фотосессии в стиле БДСМ (психосексуальная субкультура, основанная на эротическом обмене властью и иных формах сексуальных отношений, затрагивающих ролевые игры в господство и подчинение).
Артистка снималась с участниками шоу и поделилась фото в Instagram.
Так, Полякова позировала в туфлях на шпильке, в голубом костюме, латексных чулках, в перчатках и с хлыстом в руках. Некоторые участники проекта также были в латексных нарядах, лица большинства из них прикрывали маски животных.
Фото однозначно понравились поклонникам: "Очень секси", "Шикарная, любуюсь тобой", - написали в частности в комментариях.
До этого 13-летняя дочь Поляковой удивила горячим фото.
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