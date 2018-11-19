Как правильно есть орехи [ Редактировать ]
В орехах содержится много полезных веществ, поэтому важно включать их в свой рацион. Именно скорлупа защищает в орехах полезные жиры и витамин Е от окисления, поэтому важно покупать орехи в скорлупе. Об этом пишет диетолог Светлана Фус в Instagram.
"Очищенные и упакованные в пакеты, они быстро окисляются и приобретают вкус прогорклого масла. Употреблять их нужно очищенными и сырыми, чтобы сохранить полезные жирные кислоты и витамин Е", - объясняет Светлана Фус.
Диетолог подчеркивает, что орехи не должны быть жаренными (тепловая обработка "убивает" большинство полезных свойств), посыпанными сахаром и даже медом.
При этом некоторые не употребляют орехи, так как считается, что они не способствуют красивой фигуре. Здесь Фус соглашается: "Орехи - высококалорийный продукт, 690 ккал / 100 г. Причины этому - наличие жиров в виде полезных полиненасыщенных кислот".
Однако это не повод полностью исключать из своего рациона столь полезный продукт.
"Доказательство пользы - люди, которые употребляют горсть орехов в день, имеют низкие риски развития ишемической болезни сердца, онкологических болезней и ниже риск преждевременной смерти", - пишет Фус.
Диетолог не рекомендует употреблять больше 20 граммов орехов в день.
Превышение этой нормы действительно помешает вашей фигуре, еще и вызовет тяжесть в желудке.
Также Светлана Фус напомнила, что орехи - высокоаллергенные продукты.
"Нужно быть осторожным тем людям, которые имеют склонность к белковой аллергии, а также непереносимость к другим видам орехов. Есть противопоказания при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, некоторых кожных заболеваниях, при гиперфункции щитовидной железы", - отметила украинская диетолог.
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