Снова в моде: какой предмет гардероба "вернулся" из прошлого [ Редактировать ]
Популярные в 20 веке мужские куртки из флиса снова вернулись в моду. Об этом сообщает Independent.
Первыми одежду из флиса начали выпускать американские компании Malden Mills и Patagonia в 1979 году. Сегодня подобные вещи представлены у множества марок, в частности, Neighborhood, Carhartt и Penfield.
Стилисты рекомендуют мужчинам комбинировать флисовую куртку с зауженными джинсами, рубашками из плотных тканей и массивными ботинками, а "самым смелым" предложили надевать ее под пиджак.
Отмечается, что флис может послужить экологичной и доступной альтернативой кашемиру.
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