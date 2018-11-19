По состоянию на утро 19 ноября количество погибших по причине лесных пожаров в Калифорнии, США, достигло 80 человек.

Также, по обновленным данным, вследствие пожаров пропали без вести 1 202 человека, сообщает ABC News.

Из погибших удалось идентифицировать тела лишь 63 человек.

"Согласно данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, два очага пожара, которые возникли на прошлой неделе, уже забрали в общей сложности 80 жизней и распространился на площадь 400 квадратных миль", - говорится в сообщении.

Таким образом, за выходные 17-18 ноября число погибших выросло на 9 девять человек, а пропавших без вести - удвоилось.

Лесные пожары начались 8 ноября и стремительно распространялись со скоростью примерно в 80 футбольных полей в минуту.