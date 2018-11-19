Старушка принесла свои наркотики на проверку [ Редактировать ]
В США, в штате Флорида, старушка принесла врачу метамфетамин на проверку. Об этом сообщает информационный портал WSB-TV.
Жительница округа Полк, 73-летняя Барбара Ли Рэй заявила доктору, что "испугалась" эффекта, который на нее оказало употребление наркотика. Она попросила проверить ее состояние и вручила ему два пластиковых пакетика с кристаллическим веществом. Как показала экспертиза, это оказался чистый метамфетамин.
Полицейским не удалось выяснить, как женщина достала наркотик. Рэй призналась врачу, что употребляла метамфетамин около месяца.
Ее арестовали и сначала отправили в больницу для медицинского освидетельствования, а затем посадили в тюрьму за хранение метамфетамина и принадлежностей для его употребления. Сообщается, что в момент ареста Рэй находилась под воздействием наркотика. Старушку выпустили из тюрьмы спустя два дня.
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