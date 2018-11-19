Скандинавский антициклон будет определять погоду в Украине в ближайшие дни. Илл.: pixabay.com

Не смотря на то, что 19 ноября на большей части Украины будет идти дождь и мокрый снег, 20 ноября ситуация изменится.

"Большинство областей окажется в зоне влияния северного, скандинавского антициклона. Поэтому серьезные осадки - вряд ли", - написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Отдельно она успокоила жителей столицы:

"Еще раз напоминаю, что прогнозируемый ранее циклон и непогода 21−22 ноября не смогли перевесить влияние мощного антициклона. Поэтому дождь и снег в столице пока что отменяются", - сообщила синоптик.

По ее словам в Киеве ближайшие дни будут сухими и прохладными: ночь от 1 до 4 градусов мороза. Днем от нуля до 2 градусов тепла.

Как сообщалось, по версии Укргидрометцентра, 19 ноября в южной части страны ожидается мокрый снег, который во второй половине недели 19-25 ноября должен накрыть всю территорию Украины.