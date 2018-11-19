Синоптик "отменила" снег в Украине [ Редактировать ]
Не смотря на то, что 19 ноября на большей части Украины будет идти дождь и мокрый снег, 20 ноября ситуация изменится.
"Большинство областей окажется в зоне влияния северного, скандинавского антициклона. Поэтому серьезные осадки - вряд ли", - написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Отдельно она успокоила жителей столицы:
"Еще раз напоминаю, что прогнозируемый ранее циклон и непогода 21−22 ноября не смогли перевесить влияние мощного антициклона. Поэтому дождь и снег в столице пока что отменяются", - сообщила синоптик.
По ее словам в Киеве ближайшие дни будут сухими и прохладными: ночь от 1 до 4 градусов мороза. Днем от нуля до 2 градусов тепла.
Как сообщалось, по версии Укргидрометцентра, 19 ноября в южной части страны ожидается мокрый снег, который во второй половине недели 19-25 ноября должен накрыть всю территорию Украины.
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