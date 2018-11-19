Україна та США домовляються постачання летальної зброї - МЗС [ Редактировать ]
Україна та США продовжують переговори щодо постачання летальної зброї. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю виданню Defense News.
Дипломат зазначив, що російські війська досі присутні на Донбасі та підтримують бойовиків і найманців. Утім, після отримання Україною комплексів Javelin, окупанти відвели танки углиб окупованої зони, певно, побоюючись провокувати українських військових на застосування американської зброї, - наголосив Павло Клімкін.
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