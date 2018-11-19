Суд переніс слухання по справі Януковича [ Редактировать ]
Останнє слово в суді Віктор Янукович може сказати 5 грудня - сидячи чи лежачі. Таке рішення сьогодні ухвалила колегія суддів Оболонського райсуду Києва.
Сьогодні екс-президент свідчити не зміг, бо, за словами захисту, травмував спину і перебуває на лікуванні в московській клініці.
Як відомо, нині в Києві мало відбутись передзаключне засідання у справі президента-втікача, де він мав виступити з останнім словом.
Нагадаємо, Януковича звинувачують у державній зраді, сприянні у зміні кордонів України та веденні війни.
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