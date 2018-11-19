Зранку у Черкасах десятки активістів пікетували Соснівський суд - люди обурені рішенням, яке ухвалили в п'ятницю у справі вбитого журналіста-майданівця Василя Сергієнка. Його жорстоко закатували в квітні 2014 року.

Замість тримання під вартою колегія суддів призначила заставу організатору і одному з виконавців убивства. Вадим Мельник має внести 2 мільйони гривень, а Віктор Горбенок - 800 тисяч.

Цю резонансну справу слухали в суді вже три з половиною роки і кожне засідання відбувалося із гучними скандалами. Загалом, на лаві підсудних шестеро обвинувачених. Адвокати повсякчас намагаються звільнити їх з-під варти.

Ухвала суду стала справжнім шоком і для активістів, і навіть для правоохоронців. Після результативної частини у залі засідань зчинилася бійка, але своє рішення судді так і не скасували.

"Це суддівський "бєзпрєдєл", якось так можна це назвати. Вочевидь, вони були в цьому зацікавлені, що прийняли саме таке рішення. Я не знаю скільки це було тисяч "зелених аргументів" їм для цього дано. Для всієї України - це безпрецедентне рішення. Людей, з такими тяжкими статтями ще жодного разу не випускали під заставу", - обурений Олег Собченко, друг журналіста Василя Сергієнка.