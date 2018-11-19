Медики установили, что чрезмерное употребление воды вредно для здоровья. Как сообщает Business Insider, все дело в нагрузке на наши почки.

Врачи заявляют, что почки человека могут "прогнать" за час не более литра воды. Поэтому, если вы пьете больше - это бьет по балансу натрия в организме и приводит к проблемам со здоровьем.

Врачи говорят, что в таком случае наступает "водное опьянение", которое нарушает кровяное давление со всеми сопутствующими проблемами для организма - вплоть до летального исхода, пугают медики.

Всего, как говорится в публикации, человеку стоит пить в сутки не более четырех литров воды, причем делать это нужно, равномерно распределяя жидкость при ее употреблении.

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