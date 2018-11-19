Почему пить много воды вредно? [ Редактировать ]
Медики установили, что чрезмерное употребление воды вредно для здоровья. Как сообщает Business Insider, все дело в нагрузке на наши почки.
Врачи заявляют, что почки человека могут "прогнать" за час не более литра воды. Поэтому, если вы пьете больше - это бьет по балансу натрия в организме и приводит к проблемам со здоровьем.
Врачи говорят, что в таком случае наступает "водное опьянение", которое нарушает кровяное давление со всеми сопутствующими проблемами для организма - вплоть до летального исхода, пугают медики.
Всего, как говорится в публикации, человеку стоит пить в сутки не более четырех литров воды, причем делать это нужно, равномерно распределяя жидкость при ее употреблении.
Ранее мы писали, какие продукты самые полезные для щитовидной железы.
по теме
"Убивает" сердце: кардиологи назвали опасный напиток
Врачи определились с самым вредным для сердца напитком
Рак научились определять с помощью простого теста
Исследователи из Центра рака совместили несколько методов для создания универсального теста
Как сохранить здоровье сердца: 5 золотых правил
Ученые из Швеции рассказали, как сохранить здоровье сердца
Самые полезные продукты для щитовидной железы (список)
Регулярное употребление этих продуктов помогает избежать симптомов, связанных с развитием болезни Хашимото
Головная боль: ученые назвали причину мигрени у украинцев
На Земле нас более 7 миллиардов и на самом деле - наши гены и гены соседей или даже незнакомых людей на 99,9% - одинаковы