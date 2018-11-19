День Незалежності Латвії відзначили "смолоскипною ходою" [ Редактировать ]
20 тисяч людей із факелами вийшли на вулиці латвійської столиці. У Ризі відбулася традиційна смолоскипна хода - до Дня незалежності країни.
Процесія розтяглася довше ніж на кілометр. Такий парад тут влаштовують щороку із 2003-го. Напередодні громадяни святкували 100 річницю "Акту про незалежність", цим документом була проголошена Латвійська Республіка.
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