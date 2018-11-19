У перинатальному центрі Кропивницького рятують передчасно народжених немовлят

У перинатальному центрі Кропивницького зібрались колишні пацієнти, разом із батьками - свого часу лікарям довелося боротися за життя кожного з них, однак, зараз ці діти не відрізняються від решти своїх однолітків