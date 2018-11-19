В Ночь на 19 ноября в селе Стадница Киевской области во время попытки обворовать магазин застрелили грабителя.

Около 03:00 на мобильный телефон хозяина местного магазина пришло сообщение о срабатывании сигнализации в торговом помещении. Уже через несколько минут мужчина и его зять приехали на место, информирует пресс-служба Нацполиции Киевской области.

"Далее событие разворачивалась как в настоящем боевике. Навесной замок входной двери магазина был сорван. Владелец остался на улице, а его зять зашел в помещение. Там он обнаружил злоумышленника с оружием в руках. Молодой человек не растерялся и выхватил у вора пистолет. Однако он не подозревал, что у злоумышленника было и другое оружие. Убегая, нападающий начал стрелять. В ответ родственник владельца магазина, защищаясь, выстрелил", - говорится в сообщении.

Пуля попала беглецу в область шеи, ранение оказалось смертельным.

Установлено, что погибший ранее неоднократно имел проблемы с законом за совершение имущественных преступлений.

Днем ранее стрельба в баре Киева закончилась трагедией.