Под Киевом застрелили магазинного вора [ Редактировать ]
В Ночь на 19 ноября в селе Стадница Киевской области во время попытки обворовать магазин застрелили грабителя.
Около 03:00 на мобильный телефон хозяина местного магазина пришло сообщение о срабатывании сигнализации в торговом помещении. Уже через несколько минут мужчина и его зять приехали на место, информирует пресс-служба Нацполиции Киевской области.
"Далее событие разворачивалась как в настоящем боевике. Навесной замок входной двери магазина был сорван. Владелец остался на улице, а его зять зашел в помещение. Там он обнаружил злоумышленника с оружием в руках. Молодой человек не растерялся и выхватил у вора пистолет. Однако он не подозревал, что у злоумышленника было и другое оружие. Убегая, нападающий начал стрелять. В ответ родственник владельца магазина, защищаясь, выстрелил", - говорится в сообщении.
Пуля попала беглецу в область шеи, ранение оказалось смертельным.
Установлено, что погибший ранее неоднократно имел проблемы с законом за совершение имущественных преступлений.
Днем ранее стрельба в баре Киева закончилась трагедией.
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