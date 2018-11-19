Авария в Киеве: жители семи улиц остались без воды (список) [ Редактировать ]
Из-за аварии в Киеве отключили холодную воду на нескольких улицах.
Отмечается, что по состоянию на 10:00 ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, передает пресс-служба "Киевводоканала".
Из-за ремонтных работ временно отсутствует водоснабжение по следующим адресам:
пр-т. Победы, 23А;
Ипсилантиевский проулок 3, 5;
ул. Григоровича-Барского 4,5;
пр-т. Академика Палладина, 32, 34, 44, 46;
ул. Шевченко с 1 до 42;
проулок Ярослава Хомова, 14А, 44В;
ул. Борщаговская, 126.
В "Киевводоканале" уверяют, что в течение суток повреждения будут отремонтированы.
Ранее сообщалось, что киевляне, месяц живущие без тепла, перекрыли улицу.
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