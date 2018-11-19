Как сделать молоко полезнее [ Редактировать ]
Осенью и зимой медики советуют пить молоко со специями - этот напиток считается одним из лучших для укрепления здоровья в сезон высокого риска инфекционных заболеваний, пишет ladyhealth.
Молоко с фенхелем. Употребление молока с добавлением этой специи помогает от депрессивных состояний, которые часто возникают зимой на фоне дефицита света. Кроме того, фенхель обладает свойствами снимать воспаления и отечность, обезболивать, предотвращать метеоризм, улучшать цвет лица.
Молоко с гвоздикой. Питье молока с гвоздикой и душистым перцем рекомендуется при бессоннице и психологическом напряжении. К тому же такая специя, как гвоздика, является мощным антисептиком и особенно эффективна в деле защиты здоровья, когда на улице сыро или холодно.
Молоко с куркумой. Если добавить в молоко эту специю, получится напиток с мощным эффектом укрепления иммунитета. Пить такое молоко полезно для защиты от простуды. Также оно помогает предотвращать воспалительные процессы суставов и нормализует работу печени.
Молоко с шафраном. Эксперты советуют пить молоко с добавлением данной специи по утрам, та как напиток с таким составом стимулирует мозговую активность и хорошо помогает взбодриться. Шафран помогает усваивать молоко даже тем, кто его плохо переносит.
Молоко с корицей. Употреблять напиток с этой специей также хорошо с утра. Молоко с корицей нормализует функции желудочно-кишечного тракта, печени, почек, желчного пузыря. Лучше всего приобретать целую корицу в виде палочек.
Молоко с имбирем. Такое питье стимулирует выведение из организма токсинов, тем самым усиливая его иммунную защиту.
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