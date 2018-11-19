19 ноября, средний курс покупки и продажи наличного доллара в обменных пунктах украинских банков вырос, по сравнению с предыдущим банковским днем.

Так, средний курс покупки доллара вырос на 1,27 копейки до 27,6853 гривны, а средний курс продажи вырос на 1,37 копейки - до 28,0303 гривны, информирует "Ліга.Финансы".

Максимальный курс покупки доллара составил 27,85 гривны, минимальный курс продажи - 27,89 гривны.

Средний курс покупки евро вырос на 13,37 копейки и составляет 31,3917 гривны, средний курс продажи вырос на 12,63 копейки до 32,0060 гривны.

Продать евро дороже можно за 31,65 гривны, купить дешевле - за 31,7 гривны.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,8 копейки и составляет 3,772 гривны. Средний курс продажи вырос на 2,8 копейки и составляет 4,294 гривны за 10 рублей.

Максимальный курс наличной покупки - 4,15 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,1 гривны за "десятку".

Таблица средних и медианных курсов наличных валют в обменных пунктах 19 ноября: "Ліга.Финансы"

При этом, Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 19 ноября.