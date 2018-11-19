Ани Лорак грубо заткнули на шоу (видео) [ Редактировать ]
Во время шоу "Голос. Перезагрузка" борьба участников, среди которых была и украинская певица Ани Лорак настолько накалилась, что они едва не переругались в эфире.
"Истерика началась после выступления 27-летнего Шаэна Оганесяна... Как только молодой мужчина закончил выступление, члены жюри устроили переполох", - пишет dni.ru.
По правилам шоу, знаменитости из жюри должны "бороться" за успешных конкурсантов. За Оганесяна сразу вступили в борьбу Баста и Сергей Шнуров.
Ани Лорак пыталась вмешаться в борьбу за вокалиста. Певица несколько раз начинала говорить о прекрасных данных Шаэна, но ее грубо перебивали Баста и Шнуров, не давая вставить даже слово.
"Вы немного не в себе, мне кажется", - заявила с обидой Лорак.
В итоге Ани Лорак даже не дали побороться за конкурсанта, и в этой борьбе победил Шнуров, не смотря на то, что Каролина активнее всех поддерживала Оганесяна. А Шнуров, "заткнув" Лорак, позволил себе еще несколько колкостей в адрес Басты.
К слову, многим зрителям не понравилось такое поведение жюри: "Наставники своим ... достали. Очень портят сезон. Сравнивая с взаимным уважением и аристократичностью Агутина/Пелагеи/Билана/Градского текущая команда судей истерички", "Что-то Баста в этом составе жюри отвратительно себя ведет, аж смотреть противно.
Ужас", - написали в комментариях.
До этого Каролина заинтриговала фанатов обручальным кольцом.
по теме
Ани Лорак раскритиковали за откровенное платье (фото)
Украинская певица Ани Лорак поделилась очередным достижением в РФ, выступив на концерте "Субботний вечер"
Ани Лорак шокировала поклонников "вульгарными" танцами (видео)
Украинская певица Ани Лорак опубликовала видео, на котором она танцует
Учасник гурту Aerosmith потрапив до лікарні
Лікарі, що приїхали на виклик, намагалися привести його до тями протягом 40 хвилин
Ани Лорак ошарашила поклонников безвкусным нарядом (фото)
Не прошло и дня, как певица Ани Лорак вновь вызвала бурю критики со стороны своих поклонников
Ани Лорак шокировала поклонников "вульгарным" образом (фото)
Украинская певица шокировала поклонников своим новым образом