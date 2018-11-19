Каролина теперь считает, что Шнуров и Баста "не в себе". Фото: instagram.com/anilorak

Во время шоу "Голос. Перезагрузка" борьба участников, среди которых была и украинская певица Ани Лорак настолько накалилась, что они едва не переругались в эфире.



"Истерика началась после выступления 27-летнего Шаэна Оганесяна... Как только молодой мужчина закончил выступление, члены жюри устроили переполох", - пишет dni.ru.

По правилам шоу, знаменитости из жюри должны "бороться" за успешных конкурсантов. За Оганесяна сразу вступили в борьбу Баста и Сергей Шнуров.

Ани Лорак пыталась вмешаться в борьбу за вокалиста. Певица несколько раз начинала говорить о прекрасных данных Шаэна, но ее грубо перебивали Баста и Шнуров, не давая вставить даже слово.

"Вы немного не в себе, мне кажется", - заявила с обидой Лорак.

В итоге Ани Лорак даже не дали побороться за конкурсанта, и в этой борьбе победил Шнуров, не смотря на то, что Каролина активнее всех поддерживала Оганесяна. А Шнуров, "заткнув" Лорак, позволил себе еще несколько колкостей в адрес Басты.

К слову, многим зрителям не понравилось такое поведение жюри: "Наставники своим ... достали. Очень портят сезон. Сравнивая с взаимным уважением и аристократичностью Агутина/Пелагеи/Билана/Градского текущая команда судей истерички", "Что-то Баста в этом составе жюри отвратительно себя ведет, аж смотреть противно.

Ужас", - написали в комментариях.

До этого Каролина заинтриговала фанатов обручальным кольцом.