Рост зарплат в Украине значительно замедлится [ Редактировать ]
В ближайшие годы темпы роста зарплат в Украине замедлятся с 7% до 5%, говорится в прогнозе Национального банка Украины (НБУ).
Так, Нацбанк ожидает, что в 2019 году номинальные зарплаты вырастут на 16%, а в 2020 на 10% в 2020 году, или на 7% и 5% - в реальном выражении, передает УНИАН.
Среди определяющих факторов замедления темпов роста зарплат - ожидаемое снижение интенсивности трудовой миграции, более низкие темпы повышения минимальной зарплаты и зарплат в государственном секторе.
В НБУ отметили, что в среднесрочном бюджете заложены умеренные темпы роста минимальной зарплаты - на 12%, до 4 170 грн, в 2019 году.
В Нацбанке напомнили, что повышение зарплат в 2017 году составило 37%, и спрогнозировали, что в среднем в 2018 году работодатели повысят номинальные зарплаты на 25%, или на 13% - в реальном выражении.
Кроме того, Национальный банк Украины существенно повысил прогноз инфляции на 2018 год.
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