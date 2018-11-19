Ани Лорак раскритиковали за откровенное платье (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак поделилась очередным достижением, выступив на концерте "Субботний вечер" на канале "Россия 1". Она представила новую композицию "Я буду твоей".
Для выхода на сцену артистка выбрала прозрачное платье бледно-розового цвета, подчеркивающее ее внушительное декольте. Под видео выступления на YouTube подписчики оставили неодобрительные отзывы о макияже и вульгарном наряде исполнительницы.
"Мейк делал стилист-самоучка или сама накрасилась? Платье из разряда "весь товар напоказ". Ладно хоть петь умеет", "Вечная ее проблема - макияж. Такое красивое, нежное платье и боевой раскрас! Неужели она сама это не видит в зеркале. Визажиста давно пора сменить", "Вся нарисованная. Такая резкая. То полуголая. То полупрозрачная. Многовато открытости", "Что за помада? Ужас. Песня - конвейер очередной. Ни смысла, ни мелодики, ни чувств", - поделились мнением комментаторы.
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