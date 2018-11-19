Зарплата в Украине: как изменится в 2019 году [ Редактировать ]
В 2019 году номинальная зарплата в Украине вырастет на 16%, в 2020 году - еще на 10%. Соответственно заработки украинцев в реальном выражении вырастут на 7% и 5%. Об этом сообщили в Нацбанке.
В последующие годы зарплаты будут расти медленнее из-за ожидаемого снижения интенсивности трудовой миграции, более низкие темпы роста минималки и зарплат в государственном секторе.
В среднесрочный бюджет на 2019 год правительство заложило умеренные темпы роста минимальной зарплаты. Она вырастет на 12% - до 4170 грн.
В прошлом году зарплаты украинцев повысили на 37%. По результатам 2018-го, номинальная зарплата должна вырасти на 25%, или на 13% в реальном выражении.
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