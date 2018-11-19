В Харьковской области на базе отдыха на одну из сотрудниц напал медведь. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Отмечается, что инцидент произошел утром в минувшую субботу.

"На территории базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов, во время уборки территории на 53-летнюю работницу напал медведь. Жительница села Хотомля не закрыла клетку с животным. С переломом бедра и укусом ноги женщину доставили в больницу", - говорится в сообщении.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Инцидент зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье об умышленном телесном повреждении средней тяжести (ч.1 ст.122 УК Украины).

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