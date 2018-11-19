Медведь напал на женщину под Харьковом [ Редактировать ]
В Харьковской области на базе отдыха на одну из сотрудниц напал медведь. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.
Отмечается, что инцидент произошел утром в минувшую субботу.
"На территории базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов, во время уборки территории на 53-летнюю работницу напал медведь. Жительница села Хотомля не закрыла клетку с животным. С переломом бедра и укусом ноги женщину доставили в больницу", - говорится в сообщении.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Инцидент зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье об умышленном телесном повреждении средней тяжести (ч.1 ст.122 УК Украины).
Ранее мы писали, что парень пытался убить сестру из-за компьютера.
по теме
День студента закончился для девушки смертью
В харьковском ресторане во время праздника скончалась студентка
У Києві влаштували свято для безпородних тварин
Чотирилапі демонстрували свої таланти та змагалися в слухняності й вправності - незалежно від породи
В Кременчуге подросток чудом выжил после падения с 50 метров
Школьник чудом выжил после падения в карьер с огромной высоты
Украинцы не могут вылететь из Таиланда
Сотни украинских туристов застряли в аэропорту Таиланда
Возле McDonald’s нашли труп мужчины без лица
На место сразу же прибыли несколько экипажей патрульной полиции и сотрудники уголовного розыска