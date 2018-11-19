Кому нельзя есть арахис [ Редактировать ]
Арахис - популярный и вкусный продукт, его используют в качестве перекусов, добавляют в различные блюда. Однако есть люди, от употребления арахиса которым стоит отказаться от употребление арахиса. Об этом пишет Аdalin.mospsy.
Среди причин осторожно относиться к этому продукту в первую очередь необходимо назвать аллергию. Она может иметь как врожденный фактор, так и быть следствием чрезмерного употребления продукта. Если есть орешки более чем по одной горсти в день, она возникнет с большой вероятностью.
Кроме того, в случае слишком частого и неумеренного употребления могут возникать головные боли, а также проблемы с пищеварительной системой.
Обращать внимание нужно и на цвет продукта, который вы употребляете. Если орешки зеленые или желтые, - они, скорее всего, заражены опасным грибком, и есть их ни в коем случае нельзя.
Ранее мы писали о том, кому нельзя есть сало. А также, кому нельзя есть консервацию, а кому - капусту.
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