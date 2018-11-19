Американская компания SpaceX до конца 2020-го покроет планету глобальным доступом в интернет Starlink. Комиссия по коммуникациям США уже одобрила запуск спутников в рамках проекта SpaceX Starlink, пишет "Новое время".

Компания SpaceX развернет совершенно новую сеть дешевого высокоскоростного доступа в интернет. Starlink будет доступен в каждом уголке земного шара. Подключение к сети будет бесплатным. Но для доступа в интернет пользователям нужно приобрести специальный терминал. Он будет стоить от $ 100 до $ 300 (от около 3 тысяч до около 9 тысяч гривен)

Маск как-то пошутил, что паролем от Wi-Fi нового интернета будет слово "марсиане".

Спутниковый интернет дорогой и медленный, спутники Земли далеко расположены от Земли. SpaceX разместит 4 тыс. спутники высоте от 1110 км до 1325 км. Еще 4 тыс. выведут на орбиту от 335 км до 346 км.

Проблема в расширении сети - габариты спутников. Длина каждой интернет-коробки составляет 4 м. Ширина и высота - около 1,5 м. Для запуска первых 4 тыс. спутников понадобится более 400 запусков.

Специалисты также обеспокоены увеличением количества космического мусора после запуска сети интернет. По словам одного из представителей комиссии Джессика Розенворсера, отвертка, которую один из космонавтов впустил в космосе 35 лет назад, кружит по низкой околоземной орбите на скорости почти более 30 тыс. км/ч.

Спутники Starlink разместят на разной высоте, говорит Маск. Ни один из них не будет преграждать путь другим космическим аппаратам. Благодаря этому можно избежать орбитального мусора.

Сигналы всемирного интернета от SpaceX собирается глушить Российская Федерация с помощью "глушилок".

Конкуренцию компании Илона Маска может составить английское группировки спутников OneWeb. Комиссия по коммуникациям США также позволила запуск интернет-спутников еще трем компаниям - Kepler Communications, Telesat Canada и LeoSat. Коженг из них планирует разместить только 100 спутников.

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