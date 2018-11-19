На КПП в Нижних Воротах Закарпатской области по трассе Киев-Чоп из-за протестов местных жителей остановилась движение. Об этом сообщает "112 Украина".

"Стою в пробке на международной трассе Киев-Чоп, в Нижних Воротах. Селяне протестуют. Хотят таким образом снизить тарифы на газ. Ждут председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля", - рассказал собеседник агентства, работник НЭК "Укрэнерго".

Также работник НЭК "Укрэнерго" сообщил, что протестующие не пропустили даже специальную машину электриков.

У нас аварийное отключение электроэнергии, и 1/3 Закарпатской области под угрозой отключения.

Ранее мы писали о том, что замерзшие киевляне перекрыли улицу.