Трасса Киев-Чоп заблокирована четвертый час (фото) [ Редактировать ]
На КПП в Нижних Воротах Закарпатской области по трассе Киев-Чоп из-за протестов местных жителей остановилась движение. Об этом сообщает "112 Украина".
"Стою в пробке на международной трассе Киев-Чоп, в Нижних Воротах. Селяне протестуют. Хотят таким образом снизить тарифы на газ. Ждут председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля", - рассказал собеседник агентства, работник НЭК "Укрэнерго".
Также работник НЭК "Укрэнерго" сообщил, что протестующие не пропустили даже специальную машину электриков.
У нас аварийное отключение электроэнергии, и 1/3 Закарпатской области под угрозой отключения.
Ранее мы писали о том, что замерзшие киевляне перекрыли улицу.
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