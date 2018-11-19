Беспроводной интернет избавил нас от неудобных шнуров и кабелей. Ко всему прочему, он позволил беспрепятственно пользоваться всеми удобствами сети. Однако у многих есть сомнения в безопасности чудо-волн. Какие угрозы в себе скрывает излучение вашего роутера - рассказывает flytothesky.ru.

1. Развитие бессонницы

Вы когда-нибудь замечали прилив энергии после использования Wi-Fi? Возможно, настолько мощный, что у вас отбивало весь сон? Вероятно, что вы не сможете ответить на этот вопрос, так как почти всегда находитесь в зоне действия Wi-Fi и вам будет сложно различить состояния под облучением и без него. В связи с участившимися сообщениями о такого рода явлениях были проведены опыты. В 2007 году участникам исследования предложили пользоваться обычными телефонами, которые излучают электромагнитные волны, а вторая группа использовала фейковые. Тем, кто использовал настоящие телефоны, требовалось намного больше времени, чтобы уснуть. Предполагается, что сон в зоне действия LTE излучения может создать хронические нарушения сна. И не важно, будет ли это ваш собственный телефон, домашний роутер или Wi-Fi соседей по лестничной клетке.

2. Влияние на образование и развитие клеток

Когда группа школьников из Дании начала ощущать проблемы с концентрацией внимания после того, как продолжительное время засыпала с телефоном, был проведён опыт на растениях, чтобы определить влияние беспроводных роутеров Wi-Fi. Одни растения взращивались в комнате, очищенной от любого рода волн; другие - в поле влияния двух источников LTE, которые выделяли такое же количество излучения, как и смартфоны. Итоги эксперимента? Растения второй группы вообще не развивались.

3. Вред для детей

Влияние на организм излучения от LTE и мобильных устройств может быть невероятно сильным для детей. Оно может замедлять развитие и образование клеток в организме, особенно у созревающего плода. Опыты на животных в 2004 году связали подверженность облучению с развитием дисфункции почек. В действительности сбой в образовании клеток белка является настолько сильным, что авторы исследования особенно отмечают, что такое поведение клеток ярче проявляется у детей и молодых людей. Таким образом, эта часть населения будет особо чувствительна к последствиям, описанным выше.

4. Связь с раковыми опухолями

Это слишком спорный вопрос, однако нельзя закрывать глаза на то, что показало множество экспериментов на животных показало, что распространение электромагнитных волн способствует риску возникновения опухоли. Несмотря на то, что опыты на людях - редкость, работ, посвященных изучению этой темы, предостаточно. Один из таких примеров - случай, произошедший с молодой девушкой. У неё развилась злокачественная опухоль молочной железы. Исключительность этому эпизоду придаёт тот факт, что она не была генетически предрасположена к такому недугу. И раковое новообразование появилось ровно в той области, где девушка хранила свой девайс.

5. Расстройство функций мозга

Как только у старшеклассников из Дании появилась вышеописанная в пункте 2 проблема с вниманием, учёные решили начать изучение влияния LTE-сигналов на мозг. С помощью технологии МРТ 4 года назад учёные провели ряд экспериментов, в результате которых выяснили, что у испытуемых, которые облучались LTE-волнами, было найдено несколько зон пониженной активности мозга. Это значит, что беспроводная сеть не только оказывает негативное влияние на организм, но и нарушает работу серого вещества.

За один день Wi-Fi не может оказать огромное влияние на организм. Это происходит на протяжении долгого времени и при постоянном пользовании девайсами.

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