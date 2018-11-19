По незнанию православные христиане часто следуют канонам и правилам, которые на самом деле не прописаны в церковном уставе. Как узнать, что можно и нельзя делать в храме, а что является суеверием или просто народной приметой, мы поможем вам разобраться.

В церкви нельзя разговаривать

Считается, что если прихожанин будет говорить в церкви, то навлечет на себя скорби. Очень часто это правило воспринимается буквально, и люди, заходя в храм, бояться много говорить, чтобы не накликать на себя беду. Такое правило не имеет ничего общего с церковным уставом.

В храме Божьем разрешено говорить, если, конечно, речь не идет о пустых разговорах, которые отвлекают от молитвы остальных прихожан.

Нельзя спрашивать в церкви время

Спросить, сколько времени, значит, укоротить себе жизнь. По другой версии, в церкви нельзя спрашивать о времени, так как на небесах понятия времени не существует, и своим вопросом прихожанин может разгневать Бога.

Нельзя скрещивать руки за спиной

По словам священнослужителей, это старинное суеверие не имеет под собой никакой основы. Те, кто в это верят, считают, что бесы начинают крутиться возле человека со скрещенными руками. Такая поза как бы создает карусель для нечистой силы.

Почему беременным нельзя ходить в церковь

Эта церковная примета достаточно распространенная. Некоторые прихожане считают, что женщину во время беременности можно легко сглазить, а порча чаще всего наводится, как ни странно, именно в храмах. По другой версии, беременным нельзя ходить в церковь потому, что в своем положении ей сложно отстоять всю службу. В любом случае, церковь не запрещает ходить беременным в храмы, а наоборот, поощряет.

Каждый христианин должен носить нательный крест

Действительно, церковь приветствует ношение креста православными людьми. Это символ нашей веры, свидетельство нашего служения Господу Богу. Он нас охраняет, помогает справляться с трудностями. Если вам необходимо его снять на некоторое время в силу определенных обстоятельств, ничего страшного в этом нет.

Погасла свеча

Одна из самых распространенных суеверных примет. Любой церковнослужитель подтвердит вам: ничего страшного не случится, если свеча вдруг погаснет, наклонится или начнет коптить. Если свеча начинает коптить, то, скорее всего, виной тому материал, из которого она была изготовлена. Гаснет? Это может случиться из- за легкого дуновения ветерка. Просто зажгите ее вновь.

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