Місія ОБСЄ виявила на Донбасі невідведені "Гради" [ Редактировать ]
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила на окупованих територіях Донбасу невідведені "Гради". Спостерігачі зафіксували чотири реактивні комплекси поблизу Новоамвросіївського.
Також, за даними повітряного спостереження, виявлено 29 танків біля Круглика і 18 одиниць причіпної артилерії неподалік Мирного. У спостережній місії зазначили: все це озброєння і техніка мали би бути відведені.
Українська сторона наголошує: це чергова провокація з боку терористичних підрозділів РФ, щоб загострити ситуацію на лінії зіткнення.
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