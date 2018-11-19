У спостережній місії зазначили: все це озброєння і техніка мали би бути відведені

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила на окупованих територіях Донбасу невідведені "Гради". Спостерігачі зафіксували чотири реактивні комплекси поблизу Новоамвросіївського.

Також, за даними повітряного спостереження, виявлено 29 танків біля Круглика і 18 одиниць причіпної артилерії неподалік Мирного. У спостережній місії зазначили: все це озброєння і техніка мали би бути відведені.

Українська сторона наголошує: це чергова провокація з боку терористичних підрозділів РФ, щоб загострити ситуацію на лінії зіткнення.