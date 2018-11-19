У Брюсселі сьогодні мають обговорити незаконні вибори на Донбасі та агресивну поведінку Росії в Азовському морі. Це питання в порядку денному міністрів закордонних справ ЄС. Чого очікувати від зустрічі - розкаже Олена Абрамович.

Про те, що псевдовибори 11 листопада на окупованих територіях Донбасу є незаконними та нелегітимними, Євросоюз заявив одразу після їхнього проведення. Утім, як саме на них відповісти міністри закордонних справ країн ЄС обговорюють сьогодні. Українська сторона неодноразово закликала Брюссель розширити санкції. Ще однією підставою для цього є мілітаризація Кремлем Азовського моря. Про свої очікування Київ нагадав Брюсселю і напередодні засідання.

"Ми обговоримо ситуацію в Україні, про це ми днями спілкувалися з міністром закордонних справ України. Пізніше я повідомлю вам більше деталей", - заявила Федеріка Могеріні, верховний представник ЄС з питань безпеки та закордонних справ.

Проте оголошення нових санкцій сьогодні очікувати не варто - такого питання немає в порядку денному, - запевнили міністри. Для цього потрібна згода всіх без винятку країн ЄС, а її останнім часом досягти дедалі складніше. Але відповідь на псевдовибори буде потужною, запевняють міністри. Та й тема України не обмежується лише цим пунктом.

"Я думаю, це дуже добре, що в нас знову в порядку денному Україна. Минулого разу це було в березні. Переконаний, ми повинні стежити за процесами в Україні та реформами, яких так чекає населення", - заявив Мирослав Лайчак, віце-прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Словаччини.

"Останні дані про становище мирного населення поблизу лінії розмежування свідчать, що нам потрібно поговорити з Україною про те, чим можна зарадити і як їм допомогти. Важливо також не допустити, щоб цей конфлікт став замороженим, про який ми потім просто забудемо", - говорить Маргот Вальстрьом, міністр закордонних справ Швеції.

Українська ж сторона переконана: політичних заяв та солідарності з Україною замало. Міністр закордонних справ Павло Клімкін не раз наполягав - Москва випробовує межі дозволеного. І ЄС має відповідати - санкціями, бо з агресором треба говорити з позиції сили.