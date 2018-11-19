На сході країни поранили двох військовослужбовців [ Редактировать ]
На сході країни від початку доби маємо двох поранених. Російські найманці активізувалися на Луганському напрямку. Сьогоднішній ранок почали з мінометного обстрілу українських опорних пунктів поблизу селища Жолобок.
Напередодні там ворог вдався до артилерійських атак, а захисників Світлодарська та Новотошківського обстрілював з мінометів 120го калібру. Загалом за минулу добу - 16 ворожих провокацій.
Наші військові відкривали вогонь у відповідь, за даними розвідки - трьох бойовиків знищено, ще чотирьох - поранено.
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