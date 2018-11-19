У Смілі вимагають підписання договору на постачання палива з "Нафтогазом" [ Редактировать ]
У Смілі на Черкащині місцеві жителі знову перекрили дорогу, але тепер - безстроково. Люди вимагають, щоб "Нафтогаз" підписав офіційний договір на постачання палива з місцевим комунальним підприємством.
Майже два тижні сміляни провели в холодній облозі, у місті припинили роботу школи, дитячі садочки, ледь не закрилася лікарня. А все - через борги приватного підприємства "Сміла Енергоінвест", яке завинило "Нафтогазу" майже 86 мільйонів.
Ще навесні місто розірвало угоду з приватниками, але НАК в обмін на газ вимагає від міської влади взяти борги "Енергоінвесту" на себе. "Гордіїв вузол" вдалося розрубати тільки минулого четверга - президент розпорядився терміново подати паливо до смілянських котелень. Тепер місто з теплом, але досі без офіційної угоди з "Нафтогазом".
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