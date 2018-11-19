Красу вже оцінили місцеві та туристи

А в Берліні вже наповну готуються до Різдва. Місцевий ботанічний сад засяяв тисячами святкових вогників. Там встановили зо три десятки світлових інсталяцій, а на деревах та кущах розвісили півтора мільйона ліхтариків.

У компанії з благоустрою певні: кінець листопада ідеальний час для створення різдвяного настрою.

Красу вже оцінили місцеві та туристи.