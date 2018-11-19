У столиці Німеччини ботанічний сад прикрасили святковими вогниками [ Редактировать ]
А в Берліні вже наповну готуються до Різдва. Місцевий ботанічний сад засяяв тисячами святкових вогників. Там встановили зо три десятки світлових інсталяцій, а на деревах та кущах розвісили півтора мільйона ліхтариків.
У компанії з благоустрою певні: кінець листопада ідеальний час для створення різдвяного настрою.
Красу вже оцінили місцеві та туристи.
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