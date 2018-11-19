У Римі знайшли спосіб боротися з нахабними туристами [ Редактировать ]
У Римі вирішили боротися з нахабними туристами. Там набрав чинності закон, який забороняє розпивати алкоголь уночі, купатися у фонтанах і вилазити на них.
Порушникам загрожує штраф від ста п'ятдесяти до дев'ятисот євро. А місцевим заборонили перевдягатися в історичних персонажів, із якими люблять фотографуватися іноземці. Мовляв, вони часто ошукують туристів.
Тепер тому, хто розгулюватиме містом у костюмі центуріона доведеться розпрощатися з чотирма сотнями євро.
по теме
У Римі боротимуться з нахабними туристами
У Римі набрав чинності новий закон - що загрожує порушникам?
Украинцы застряли в аэропорту Таиланда: что известно о их судьбе
Самолет авиакомпании Azur Air задержался в аэропорту Пхукета примерно на 8 часов
Украинцы не могут вылететь из Таиланда
Сотни украинских туристов застряли в аэропорту Таиланда
У Шанхаї збудували незвичайний готель
Готель у скелі збудували у Шанхаї. Для цього майже 38 тисяч квадратних метрів вирізали у місцевому кар'єрі
Самые безопасные страны для туристов (рейтинг)
При составлении рейтинга были проанализированы 20 популярных туристических направлений