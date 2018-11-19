Там набрав чинності закон, який забороняє розпивати алкоголь

У Римі вирішили боротися з нахабними туристами. Там набрав чинності закон, який забороняє розпивати алкоголь уночі, купатися у фонтанах і вилазити на них.

Порушникам загрожує штраф від ста п'ятдесяти до дев'ятисот євро. А місцевим заборонили перевдягатися в історичних персонажів, із якими люблять фотографуватися іноземці. Мовляв, вони часто ошукують туристів.

Тепер тому, хто розгулюватиме містом у костюмі центуріона доведеться розпрощатися з чотирма сотнями євро.