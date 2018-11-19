На кордоні ЄС замерзають тисячі мігрантів [ Редактировать ]
На кордоні ЄС замерзають тисячі мігрантів. У наметових містечках на межі Хорватії та Боснії і Герцоговини немає опалення та води. Саме там нелегали з Африки та Близького Сходу тижнями, а іноді й місяцями чекають, доки їх пустять до Євросоюзу.
З настанням холодів їм довелося зіткнутися з новими труднощами. Щоб просто поїсти чи випити чаю їм залишається розраховувати тільки на допомогу гуманітарних організацій.
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