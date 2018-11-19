На дорогах України зросла кількість ДТП [ Редактировать ]
Зима дедалі ближче. По всій Україні помітно холоднішає, а західні області вже дві доби засипає снігом. На дорогах стрімко зросла кількість ДТП. Яких ще проблем принесла із собою негода? - про це далі в сюжеті.
На Прикарпатті снігопади не вщухають уже другий день. Водії масово кинулися замінювати шини на автівках.
"40 машин, тридцять. Багато. По двоє в зміні. Від ранку до ранку. От машин, людей багато, всьо стоять очереді своєї", - говорить Роман, працівник СТО.
Через негоду на дорогах області побільшало аварій. Біля міста Тисмениця не розминулися два легковики та рейсовий автобус. Одна людина загинула. Серед постраждалих - маленька дитина.
Патрульні закликають водіїв бути максимально уважними за кермом.
"Рекомендуємо водіям бути уважними під час руху по мостах і естакадах, оскільки при нульовій температурі збільшується ризик підмерзання дороги через те, що неподалік є вода", - говорить Микола Гурак, речник патрульної поліції Івано-Франківська.
Засипає й Буковину. Попри попередження синоптиків, багато водіїв виявилися неготовими до негоди. За сьогодні на трасах області з десяток аварій і численні затори.
"Дорога на Хотин. Раз машинка і два".
А цю іномарку знесло на прямій дорозі. Водій не впорався з керуванням і з'їхав у кювет.
"Якщо мене не получиться зараз просто легковою машиною вибрати, я буду дзвонити".
Витягувати автівку з кювету довелося патрульним. Екіпажі цілодобово чергують на всіх міжнародних трасах.
"Різні автомобілі, різні габарити. Чим можемо допомагаємо: витягуємо, викопуємо", - говорить Василь Тягай, інспектор патрульної поліції.
"В готовності введено в бойовий розрахунок 4 автомобілі, пристосовані як снігоочисні, в т.ч. тяжкий автомобіль на базі БАТа. Крім того, в розрахунку 4 тягачі", - говорить Василь Бабюк, начальник відділу реагування УДСНС України в Чернівецькій області.
Синоптики попереджають: на заході найближчими днями сніжитиме, а температура знизиться до мінус десяти.
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