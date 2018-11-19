Пострадавшая в ДТП актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко впервые за долгое время прервала молчание в сети. На своей странице в Instagram она опубликовала фото с мужем.

На данный момент она проходит реабилитацию в домашних условиях.

Актриса "Дизель Шоу" поблагодарила супруга за поддержку в трудное время.

"Жизнь продолжается и она прекрасна. Я хотела бы каждому, пожелать "своего человека" рядом. Мой человек - мой любимый муж. Восприятие фразы: "И в горе и в радости" мы, к сожалению, прошли буквально...", - написала Яна.

Ранее мы писали о том, что актер "Дизель шоу" записал веселое видео после смертельного ДТП.