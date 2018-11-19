Актриса "Дизель Шоу" впервые "заговорила" после смертельного ДТП (фото) [ Редактировать ]
Пострадавшая в ДТП актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко впервые за долгое время прервала молчание в сети. На своей странице в Instagram она опубликовала фото с мужем.
На данный момент она проходит реабилитацию в домашних условиях.
Актриса "Дизель Шоу" поблагодарила супруга за поддержку в трудное время.
"Жизнь продолжается и она прекрасна. Я хотела бы каждому, пожелать "своего человека" рядом. Мой человек - мой любимый муж. Восприятие фразы: "И в горе и в радости" мы, к сожалению, прошли буквально...", - написала Яна.
Жизнь продолжается и она прекрасна ❤️❤️❤️ Я хотела бы каждому , пожелать "своего человека" рядом. Мой человек- мой любимый муж. Восприятие фразы: "И в горе и в радости" мы, к сожалению, прошли буквально. Муж- это не просто чисто общепринятое обозначение статуса пары, это буквально всё. Мой любимый, моя поддержка, опора, друг, советчик, учитель - это не просто слова, это все мой Олег Анатольевич и его отношение ко мне. Я благодарна всему что есть на этой или не только на этой планете, что именно ты мой!;) Я, к сожалению, не всегда подарок...зато я всегда очень неожиданный сюрприз🤗 Спасибо, мой родной, что ты РОДНОЙ! Люблю тебя любовною любовью!❤️😂💋 P.S. Желаю всем вам любви и крепчайшего здоровья! Цените и заботьтесь друг о друге безвозмездно! 😘🌸💖за фото спасибо @yanushaphotographer 👏#любовь #семья #муж #жена #кохання #олегзбаращук #янаглущенко #советдалюбовь #мы #вместе #осень #украина #актриса #продюсер #дизельшоу #dizelshow #всемдобра #всемздоровья #всеммира
Публикация от Яна Глущенко (@yamo4ka)
Ранее мы писали о том, что актер "Дизель шоу" записал веселое видео после смертельного ДТП.
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