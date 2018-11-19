В осенний период очень хочется отправиться в путешествие и сменить обстановку. Но как выбрать, куда именно поехать? Каждый город привлекает чем-то своим. Например, красивыми многоэтажными зданиями или необычной природой. И все-таки некоторые города - особенно яркие и интересные, которые обязательно запомнятся вам и вызовут желание посетить их снова. Какие именно - публикует flytothesky.ru.

1. Стокгольм, Швеция

Космополитичный Стокгольм, расположенный на 14 островах вдоль берегов Балтийского моря, весьма интересен для путешественников. Это красочный город, в котором вы найдете средневековые замки, относящиеся еще к 13 веку. Потрясающая архитектура, дворцы, исторические здания и сказочные замки среди озер. Шведская столица – однозначно одна из самых очаровательных и красочных в мире.

2. Лима, Перу

Лима – удивительный город, обязательный для посещения. Это то место, которое можно исследовать круглый год. Там постоянно что-то происходит: фестивали, парады, торжества, ярмарки. Плюс яркие местные рынки, где можно получить массу впечатлений и приобрести сувениры.

3. Виллемстад, Нидерландские Антильские острова

Потрясающая колониальная архитектура и здания в голландском стиле – так выглядят улицы и береговая линия южного побережья Кюрасао в Карибском море. Виллемстад, столица Кюрасао, разделен на две части глубоким, но узким каналом залива Санта-Ана. Западная часть города называется Отробанда, а восточная – Пунда.

4. Гуанахуато, Мексика

Наверное, это всё же самый красочный город в мире. А еще в нем живёт масса легенд и мифов, конечно же, о радости и горе, любви и ненависти. В Гуанахуато также проводится много популярных международных фестивалей и других культурных событий.

5. Вальпараисо, Чили

Исторический, красочный и великолепный портовый город Вальпараисо может похвастаться множеством соборов, музеев, старых колониальных зданий и крошечных церквушек. Обязательно посетите городской Военно-морской музей, где показана история города и всего государства.

6. Утрехт, Нидерланды

Утрехт, четвертый по величине город в Нидерландах, изумителен и ярок! Что вы можете в нём увидеть? Впечатляющие музеи, исторические места, милые внутренние дворики, театры, уличные магазинчики, уютные кафе и прекрасные рестораны.

7. Сент-Джонс, Ньюфаундленд, Канада

Сент-Джонс – очаровательная столица Ньюфаундленда и один из старейших городов Северной Америки: первые поселенцы обосновались здесь еще в начале 15 века. Теперь город может похвастаться потрясающей архитектурой, яркими красками домов и невероятно симпатичными улочками.

8. Манарола, Италия

Это крохотный рыбацкий городок 12 века, но нет сомнений, что его тоже можно отнести к одному из самых ярких городов в мире. Он расположен на территории заповедника Чинкве-Терре на итальянской Ривьере, прямо на прибрежных скалах с видом на море. Манарола – это множество разнообразных цветных домиков, которые выглядят неимоверно!

9. Вроцлав, Польша

Вроцлав — один из самых милых польских городов, в котором насчитывается около 130 мостов. Он является столицей Силезии и привлекает туристов со всего мира. Здесь расположено много первоклассных ресторанов, уличных кафе, ароматных пекарен и милых магазинчиков – и это не говоря о древних исторических достопримечательностях.

10. Паттайя, Таиланд

Расположенный на восточном побережье Таиландского (Сиамского) залива Паттайя ежегодно привлекает миллионы туристов. Красочные отели и здания делают Паттайю одним из самых очаровательных и красочных городов мира! Если вы хотите спокойного семейного отдыха, тогда отправляйтесь на пляж Джомтьен, который отличается от других переполненных и шумных пляжей Паттайи c массой водных развлечений.

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