В Запорожье ученица 31 профессионально-технического училища напала на девушку и избила ее. Снимки случившегося появились в интернете. Об этом сообщает местное издание Gazeta.zp.ua.

Нападавшая вскоре опубликовала видео с избиением на своей странице в Instagram.

Как видно из ролика, она била жертву по голове, повалила на землю и хватала за волосы.

Ранее мы писали о том, что женщина избила сотрудника McDonald's из-за кетчупа.