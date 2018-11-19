В Запорожье ученица ПТУ жестоко избила девушку [ Редактировать ]
В Запорожье ученица 31 профессионально-технического училища напала на девушку и избила ее. Снимки случившегося появились в интернете. Об этом сообщает местное издание Gazeta.zp.ua.
Нападавшая вскоре опубликовала видео с избиением на своей странице в Instagram.
Как видно из ролика, она била жертву по голове, повалила на землю и хватала за волосы.
Ранее мы писали о том, что женщина избила сотрудника McDonald's из-за кетчупа.
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