В 2019 году решится, кто займет главное здание на Банковой. Фото: president.gov.ua

31 марта 2019 года состоятся 7-е по счету выборы президента Украины. Если никто из кандидатов не наберет больше половины голосов (50% плюс 1 голос), 21 апреля будет второй тур.

Однако сама избирательная кампания начнется намного раньше: закон "О выборах президента Украины", оговаривает четкие крайние сроки ее этапов, по которым можно вывести хронологию ожидающих нас событий:

Так, согласно закону, Верховная Рада назначает очередные выборы президента Украины, не позднее чем за сто дней до дня выборов - крайняя дата наступит 21 декабря.

Избирательный процесс начинается не позднее, чем за 91 день до дня голосования. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна объявить о начале процесса до истечения этого срока, который заканчивается 30 декабря.

Для того, чтобы баллотироваться в президенты Украины кандидату в 2019 году необходимы:

Гражданство Украины;

Возраст от 35 лет на день выборов;

Право голоса;

Владение государственным языком;

Стаж проживания в Украине в течение десяти последних перед днем ​​выборов лет;

2 500 000 гривен для внесения залога.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

С 30 декабря начинается выдвижение кандидатов партиями или путем самовыдвижения. Примечательно, что партия может выдвинуть лишь одного кандидата, при этом он не обязан быть членом какой-либо политической силы, но обязательно его согласие на выдвижение.

Решение о выдвижении кандидата принимается на съезде партии, о котором обязательно заранее оповещаются средства массовой информации.

Самовыдвижение кандидата происходит проще - он пишет заявление и обязуется в течение месяца в случае избрания его президентом передать в управление другому лицу принадлежащие ему предприятия и прекратить деятельность, которая несовместима с занятием поста главы государства.

Отдельно следует упомянуть о денежном залоге, который обязателен как для самовыдвиженцев, так и кандидатов от партий, размером в 2 500 000 гривен.

Этот залог возвращается партии или самовыдвиженцу лишь в двух случаях:

Если кандидат признан избранным президентом или прошел в следующий тур.

В случае принятия ЦИК решения об отказе в регистрации кандидата.

В других случаях денежный залог не возвращается и перечисляется в Государственный бюджет Украины.

ЦИК откажет в регистрации кандидата в случае несоответствия требованиям к кандидату (гражданство, возраст и прочее, что указывалось выше), непредоставления необходимых документов (от паспорта до декларации) и отменит регистрацию если кандидат:

Сам письменно изъявил желание в любое время после его регистрации, но не позднее чем за двадцать три дня до дня выборов ( 8 марта ) и не позднее чем за тринадцать дней до дня повторного голосования, с письменным заявлением об отказе от баллотирования;

) и не позднее чем за тринадцать дней до дня повторного голосования, с письменным заявлением об отказе от баллотирования; Утратил гражданство Украины;

Выбыл за пределы Украины для постоянного проживания;

Признан недееспособным.

9 февраля - крайний день регистрация кандидатов, которую ЦИК обязана закончить не позднее чем за пятьдесят дней дня до дня выборов. Позднее указанной даты выдвинуться на пост уже невозможно и, соответственно, ранее этого числа нельзя будет со 100% уверенностью назвать всех кандидатов, которые попадут в избирательные бюллетени.

5 марта - не позднее этой даты (за 26 дней до выборов) ЦИК обязана обеспечить всех кандидатов (предварительно согласовав с ними текст) информационными плакатами. Изготовление этой полиграфии оплачивается за счет Госбюджета и из расчета по два экземпляра на каждый избирательный участок.

8 марта - последний день, когда кандидатуру можно снять с выборов "по собственному желанию". Позже ЦИК не будет рассматривать заявление кандидата.

9 марта - не позднее этой даты (за 22 дней до выборов) ЦИК должна определиться с формой, цветом и текстом содержания избирательного бюллетеня.

ВЫБОРЫ

30 марта - "день тишины", с этого дня и до закрытия избирательных участков 31 марта запрещена любая агитация.

31 марта - день выборов. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени (что важно знать голосующим за рубежом).

ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

9 апреля (за 12 дней до повторного голосования) - крайний срок, когда кандидат может снять свою кандидатуру, вследствие чего ЦИК ставит на его место в очереди следующего за количеством полученных голосов.

Примечательно, что если отказ кандидата произойдет позднее вышеуказанного срока и ЦИК решит, что нет кандидатов, которые могли бы быть включены в избирательный бюллетень вместо выбывшего, повторное голосование будет проводиться по одной кандидатуре.

11 апреля - не позднее этой даты (10 дней после выборов, плюс 1, если нужно подсчитать "уточненные" протоколы - те которые составлялись на участках повторно, после обнаруженных помарок) ЦИК устанавливает результаты выборов президента Украины, о чем составляет протокол.

Если один из кандидатов набрал больше половины засчитанных голосов, он объявляется победившим выборы. Если никто не набрал необходимого количества - состоится повторное голосование, которое назначается на третье воскресенье после дня выборов. Во второй тур выходят два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов и не снявшие свои кандидатуры (что можно сделать лишь до 9 апреля).

ВТОРОЙ ТУР

21 апреля, если в первом туре ни один из кандидатов не набрал 50% плюс 1 голос состоится повторное голосование. Для победы достаточно набрать хотя бы на 1 голос больше соперника. Если же кандидат в бюллетене один - ему над набрать 50% плюс 1 голос "за", иначе выборы будут признаны недействительны, впрочем, как и если оба кандидата наберут одинаковое количество голосов.

3 мая - крайний срок, до которого ЦИК должна обнародовать результаты выборов (10 дней после выборов, плюс 1, если нужно подсчитать "уточненные" протоколы).

7 мая - день опубликования результатов выборов президента Украины в газетах "Голос України" и "Урядовый кур’єр", что является официальным объявлением результатов выборов.

ИНАУГУРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Новоизбранный президент Украины вступает на пост не позднее, чем через тридцать дней после официального объявления результатов выборов – это 6 июня.

В этот день президент приносит присягу украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады Украины, после чего приобретает полномочия главы государства.

Таким образом весь процесс под названием "Выборы президента-2019" займет более 6 месяцев.

До президентских выборов в Украине 23 декабря 2018 года состоятся местные выборы, в примут участие 47 партий. ЦИК уже официально назвала кандидатов.