Большинство популярных курортов Испании, среди которых остров Тенерифе, Балеарские острова, затоплены вследствие сильного шторма. Об этом сообщает издание El Confidencial.

Еще в субботу, 17 ноября, начались сильные дожди в популярных туристических районах Испании.

На острове Тенерифе волны достигали 10 метров и снесли балконы отелей, расположенных на первой линии. В Малаге шторм разрушил несколько уличных кафе и ресторанов.

Более того, в Галисии нашли тело пожилой женщины. Сообщается, что она утонула, когда ее дом затопило водой. На Балеарских островах действует оранжевый уровень опасности.

В провинциях Аликанте и Валенсия, а также в Барселоне объявлен красный уровень опасности.

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