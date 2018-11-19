Ужасный шторм топит Испанию (фото) [ Редактировать ]
Большинство популярных курортов Испании, среди которых остров Тенерифе, Балеарские острова, затоплены вследствие сильного шторма. Об этом сообщает издание El Confidencial.
Еще в субботу, 17 ноября, начались сильные дожди в популярных туристических районах Испании.
На острове Тенерифе волны достигали 10 метров и снесли балконы отелей, расположенных на первой линии. В Малаге шторм разрушил несколько уличных кафе и ресторанов.
Более того, в Галисии нашли тело пожилой женщины. Сообщается, что она утонула, когда ее дом затопило водой. На Балеарских островах действует оранжевый уровень опасности.
В провинциях Аликанте и Валенсия, а также в Барселоне объявлен красный уровень опасности.
Vallan por precaución zonas de Las Canteras https://t.co/6o7uYSGkFJ #RTVCNoticias #FMACANARIAS pic.twitter.com/yB6BgmYGzb— RTVC (@RTVCes) 18 ноября 2018 г.
Смотрите также, как шторм разрушил балкон туристов в Испании.
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