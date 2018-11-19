В Черниговской области маршрутка столкнулась с прицепом грузовика. В аварии пострадали 10 человек. Об этом сообщили в областной полиции.

В аварию попала маршрутка сообщением Чернигов-Сокиринцы, которая столкнулась с прицепом автомобиля КамАз.

"Водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего прицеп занесло на встречную полосу дороги. В результате ДТП девять пассажиров маршрутки обратились за помощью в больницу с травмами различной степени, у двоих из них - переломы и сотрясение мозга. Сам водитель госпитализирован в больницу с травмой ноги", - говорится в сообщении.

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