В Одессу прибыли десантно-штурмовые катера [ Редактировать ]
В понедельник, 19 ноября, в Одессу прибыли два десантно-штурмовых катера типа "Кентавр", которые недавно спустил на воду киевский завод "Кузница на Рыбальском". Об этом сообщает пресс-служба командования Военно-морских сил ВСУ.
"Для продолжения испытаний в Одессу прибыли новые десантно-штурмовые катера проекта 58503 ("Кентавр"). Здесь будут продолжены испытания новых боевых единиц, построенных ЧАО "Завод Кузница на Рыбальском" по заказу Министерства обороны Украины для ВМС ВС Украины", - отметил начальник Управления кораблестроения командования ВМС Украины Василий Радчук.
По его словам, катера осуществили успешный переход на собственных двигателях из Киева в Одессу, а теперь на них будет установлено дополнительное оборудование и организованы ходовые испытания в море и переход к стадии государственных испытаний.
Как подчеркнул Радчук, во время строительства катера прошли модернизацию: на них установлены некоторые новые системы, которые сейчас будут проходить проверку на функциональность как отдельно, так и в составе корабля.
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