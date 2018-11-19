Регламентний комітет погодив зняття депутатської недоторканості зі Станіслава Березкіна [ Редактировать ]
Регламентний комітет Верховної Ради погодив подання ГПУ щодо зняття депутатської недоторканості зі Станіслава Березкіна, нардепа з групи "Воля Народу". Березкіна звинувачують за чотирма статтями Кримінального кодексу.
ГПУ підозрює, що народний обранець вкрав 20 мільйонів доларів кредиту в "Ощадбанку". Юрій Луценко, який був присутній на засіданні комітету, також просив дозволу на затримання й арешт Березкіна. Проте нардепи цю частину подання відхилили як недостатньо мотивовану. Чи залишиться Березкін з імунітетом тепер залежить від голосування в сесійній залі.
"В цілому ми задоволені рішенням комітету. Бо він визнав підстави для внесення подання про скасування депутатської недоторканості із народного депутата - пана Березкіна. В той же час комітет не підтримав його затримання та арешт посилаючись на ряд рішень Європейського суду. В цілому моя позиція збігається з позицію комітету", - заявив Юрій Луценко, Генеральний прокурор України.
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