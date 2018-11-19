Лікування під обстрілами. Медики прифронтового Світлодарська допомагають своїм пацієнтам у непростих умовах. До того ж, місцева лікарня - перше місце за лінією фронту, куди привозять поранених із передової. Як війна позначилася на роботі медичного закладу? Бачив Ігор Левенок.

"У нас одна больница. Население у нас около 11 тисяч, из них 3,5 тисячи детей".

Це лікарня прифронтового Світлодарська. Збудована на початку шістдесятих ще за Хрущова. Порепані стіни, потрухлі дерев'яні вікна. За увесь час свого існування ця споруда не бачила капітального ремонту. А тут до усіх негараздів ще й додалася війна. Лінія фронту за півтора десятка кілометрів. Неподалік окуповане Дебальцеве. Ворожі снаряди сюди долітають. За час бойових дій є втрати серед медиків.

Інфекційне відділення Світлодарської лікарні нині має ось такий вигляд. Це наслідок прямого влучання артилерійського снаряду. Сталося це під час дебальцівських подій взимку 2015-го року. Тоді тут загинула медична сестра.

"Вот это с крыши вот, а это дебальцевские подарки".

Тепер тут спокійніше. Та коли неподалік працює артилерія - лікарі й пацієнти це добряче відчувають. Стареньку будівлю просто колотить. А нерідко так, що аж шибки вилітають.

"Все потрескалось, стени пришли в негодность. Ремонт капитальный у нас это кричущий вопрос", - говорить Юлія Демоєва, в. о. головної медичної сестри.

При лихій годині, та не без добра. Медики кажуть, попри війну, за останні два роки відремонтували систему опалення. Належним чином облаштовуються палати стаціонару. Завдяки бюджетному фінансуванню й допомозі неурядових донорів у лікарні з'явилося сучасне обладнання.

"Это два новых електрокардиографа, это дефебреляторы, это два монитора, это 13 функциональных кроватей. Это реанимационный столик, это масса расходных материалов, тоесть за последние 2 года обеспеченность Светлодарской больницы, ну такого у нас никогда не было", - говорить Олег Ісайко, завідувач відділення інтенсивної терапії.

А ще, з-посеред усіх благодійників лікарі відзначають Міжнародний комітет "Червоного хреста".

"Ну если брать весь фонд финансирования, то процентов 40 гуманитарной помощи покрывают. Большую часть и медикаментозних изделий, и препаратов, и медикаментозного оборудования было предоставлено "Красным крестом"", - говорить Юлія Демоєва, в. о. головної медичної сестри.

Стаціонар лікарні розрахований на сто пацієнтів. У штаті понад дві сотні медпрацівників. Більшість із яких не стали переселенцями. Повернулися.