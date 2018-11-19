Євросоюз найближчим часом ухвалить нові санкції через незаконні вибори на Донбасі. Це питання сьогодні обговорили міністри закордонних справ ЄС. Коли та яких заходів слід очікувати - розкаже Олена Абрамович.

Про те, що "вибори" на окупованих територіях Донбасу є незаконними та нелегітимними, Євросоюз заявив одразу після їх проведення. Однак, як саме на них відповісти - міністри закордонних справ країн ЄС обговорили сьогодні. Українська сторона неодноразово закликала Брюссель розширити санкції. І міністри, схоже, погодились. Принаймні, верховний представник ЄС Федеріка Могеріні запевнила: буде вжито нових заходів.

"Ми висловлюємо повну єдність ЄС щодо позиції, яку ми вже оголошували - невизнання так званих виборів, які були проведені 11 листопада на Донбасі. А також наше занепокоєння активністю в Азовському морі, що не лише шкодить українській економіці, а й зачіпає судна під європейськими прапорами. Ми й надалі працюємо над цими питаннями, зокрема, й щодо провадження відповідних обмежувальних заходів найближчими тижнями чи днями", - заявила Федеріка Могеріні, верховний представник ЄС з питань безпеки та закордонних справ.

Яких саме санкцій очікувати, Могеріні не уточнила. Та дипломати пояснили: до "чорного списку" будуть додані прізвища осіб, причетних до організації псевдовиборів. Певні країни вже підготували свої пропозиції щодо таких списків. Це ті кроки, які не потребують додаткових дискусій, бо є частиною загальної політики ЄС з невизнання анексії Криму. Говорили сьогодні й про те, як допомогти Україні з реформами та покращити гуманітарну ситуацію на Донбасі.

"Я думаю, це дуже добре, що в нас знову на порядку денному Україна. Минулого разу це питання розглядалося в березні. Переконаний, ми повинні стежити за процесами в Україні та реформами, на які так чекає населення", - говорить Мирослав Лайчак, віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Словаччини.

"Останні дані про страждання мирного населення вздовж лінії розмежування свідчать, що нам потрібно поговорити з Україною про те, чим можна їм зарадити. Важливо також не допустити, щоб цей конфлікт перетворився на заморожений, про який ми потім просто забудемо", - говорить Маргот Вальстрьом, міністр закордонних справ Швеції.

Більше українських питань Рада ЄС обговорить уже через місяць - 17 грудня у Брюсселі відбудеться Рада асоціації Україна-ЄС на урядовому рівні. І, можливо, саме тоді й буде оголошено про нові імена в санкційних списках.