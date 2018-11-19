Пенсии в Украине резко увеличатся: названа дата [ Редактировать ]
В ближайшее время украинских пенсионеров ждет резкое увеличение социальных выплат. Об этом сообщили в пенсионном фонде Украины.
"В следующем году будет осуществлен перерасчет пенсий в связи с ростом средних зарплат. Это тот перерасчет, который был анонсирован при проведении пенсионной реформы в октябре прошлого года. Пенсии должны быть повышены на 50% темпов роста средней заработной платы, и на 50% темпов роста инфляции", - отметил зампред фонда Владислав
В то же время чиновник уточнил, сколько денег было выделено на социальные выплаты в этом году.
"Согласно оперативным данным, общая сумма расходов на пенсионные и другие запланированные выплаты пенсий за 8 месяцев 2018 года составила 234,6 млрд грн, что на 64,2 млрд грн больше по сравнению с прошлым годом", - подчеркнул он.
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