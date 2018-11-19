Скасувати своє рішення - вимагали від суддів активісти в Черкасах. У п'ятницю служителі Феміди випустили під заставу обвинувачених у вбивстві журналіста Василя Сергієнка. Засідання завершилося сутичкою між активістами та правоохоронцями. Чого добилися сьогодні? - знає Станіслав Кухарчук.

Ранок для черкаських суддів почався з акції протесту. Десятки людей прийшли з вимогою скасувати рішення Соснівського суду. За яким дозволили вийти під заставу двом із шести обвинувачених в організації та жорстокому вбивстві журналіста-майданівця Василя Сергієнка. Загальна сума застави майже 3 мільйони гривень.

"З такими тяжкими статтями ще жодного разу під заставу не випускали. Вони знають, вбивство замовне, замовник на волі. Замовник - заможна людина. Так це кишенькові гроші оці 100 тисяч доларів, які треба внести застави", - говорить Олег Собченко, товариш убитого журналіста.

Підсудних шестеро. У квітні 14-го року вони викрали Василя Сергієнка, катували його і зрештою - вбили. У п'ятницю ухвалу Соснівського суду активісти зустріли бунтом просто в залі. Наслідки досі не прибрали.

"Сталася сутичка, поліція почала активістів тіснити і через це огорожа впала. Якби робили навмисно, то не тільки огорожа б була поломана", - говорить Дмитро Кухарчук, активіст.

Сьогодні одночасно з акцією протесту адміністрація суду вийшла на брифінг. Про скандальну ухвалу ані слова, йдеться лише про зламані меблі.

"- Ми зібралися тут прес-конференцію, щоб не обсуждати це рішення, ми не здійснюємо судочинство.

- Єслі нема правосуддя у вас, державних службовців, то тоді народ має право на своє правосуддя".

Трохи згодом активісти спіймали голову колегії суддів. Втекти Сергієві Пироженкові не вдалось.

"Я ж вам сказав, що все скажу завтра і завтра прочитаю! Тому що не можу, бо я це все скажу завтра", - говорить Сергій Пироженко, суддя суду Соснівського району міста Черкас.

Рішення Феміди вважають незаконним і в прокуратурі. І хоч ухвала оскарженню не підлягає - сторона обвинувачення все ж подала апеляцію.

"Коли в даних випадках ухвала не відповідає вимогам закону і апеляційний суд приймає до розгляду такі апеляції. Тобто, судова практика єсть і ми чекаємо від апеляційного суду відповідної реакції", - говорить Антон Греков, начальник відділу управління прокуратури Черкаської області.

Чи розглядатиме суд апеляцію прокуратури наразі невідомо. А от обвинувачені Мельник та Горбенко вже завтра можуть вийти на волю. Якщо після повного проголошення ухвали за них внесуть заставу.