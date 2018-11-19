Угорщина блокуватиме проведення засідань комісії Україна-НАТО [ Редактировать ]
Угорщина не проти участі української сторони в засіданні міністрів Північно-атлантичного альянсу, але й надалі блокуватиме проведення засідань комісії Україна-НАТО. Таку заяву під час саміту в Брюсселі зробив очільник зовнішньополітичного відомства Петер Сіярто.
Будапешт незадоволений тим, що Київ досі не змінив мовну статтю в освітньому законі. І обіцяє протистояти євроатлантичній інтеграції України.
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