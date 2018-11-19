Таку заяву під час саміту в Брюсселі зробив Петер Сіярто

Угорщина не проти участі української сторони в засіданні міністрів Північно-атлантичного альянсу, але й надалі блокуватиме проведення засідань комісії Україна-НАТО. Таку заяву під час саміту в Брюсселі зробив очільник зовнішньополітичного відомства Петер Сіярто.

Будапешт незадоволений тим, що Київ досі не змінив мовну статтю в освітньому законі. І обіцяє протистояти євроатлантичній інтеграції України.