За правих популістів у Німеччині взялися правоохоронці. Прокуратура міста Констанц направила до Бундестагу запит на розслідування проти лідера партії "Альтернатива для Німеччини". Її підозрюють у нелегальному фінансуванні політсили. Всі деталі розкаже Тетяна Логунова.

Цей гучний скандал розпочався із розслідування німецьких журналістів. Вони першими повідомили про підозрілі пожертви, що надходили на проведення передвиборної кампанії одного з лідерів "Альтернативи для Німеччини" Аліс Вайдель. Гроші, незадовго до останніх парламентських виборів, переказував фармацевтичний концерн із Швейцарії. Його представники надали для підтримання німецьких правих популістів чималу суму - 130 тисяч євро.

І, вочевидь, аби не привертати зайвої уваги, розбили її на десятки дрібних траншів.

Великі пожертви німецькі праві популісти отримували не лише із Швейцарії. Після публікації розслідування представники партії визнали: гроші переказували і з Нідерландів. Так само на передвиборну кампанію Аліс Вайдель. 150 тисяч євро не пошкодував фонд під назвою "Європейська Ідентичність".

Фінансувати партію за рахунок внесків з-за кордону в Німеччині заборонено. Особливо, якщо кошти надходять з країн, що не є членами Євросоюзу. Про такі пожертви - партія повинна негайно повідомляти відповідні органи.

""Альтернатива для Німеччини" повинна була негайно після надходження грошей повідомити про пожертви керівництво Бундестагу. І одразу повернути кошти відправникам. Цього не було зроблено", - говорить Анетте Саватцкі, експерт з питань лобіювання.

Прихильникам із Швейцарії і Нідерландів праві популісти гроші повернули, але тільки через кілька місяців. Жодної проблеми в затримці Аліс Вайдель не вбачає. І сама звинувачує журналістів у брудній кампанії.

"Я рішуче відкидаю всі звинувачення на свою адресу. Це атака, спрямована на мою політичну й особисту дискредитацію. І я задію всі механізми, аби врегулювати цю ситуацію", - говорить Аліс Вайдель, співголова фракції "Альтернатива для Німеччини" у Бундестазі.

Особисто Вайдель загрожує розслідування, яке має намір почати прокуратура міста Констанц. Її партія ризикує постраждати матеріально, правих популістів можуть оштрафувати, на 400 тисяч євро.