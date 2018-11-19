На них усе, як по телевізору

Що занапастило керівника знаменитого автоконцерну? Та чи допоможе бетон очистити забруднене повітря? Про це та інше в нашому огляді.

У Японії за шахрайство затримали керівника альянсу "Рено-Ніссан-Міцубісі". Карлоса Гона звинувачують у тому, що він роками не декларував свої премії - цінні папери, а також використовував активи компанії в особистих цілях. До махінацій був причетний ще один топ-менеджер Nissan Грег Келлі. У концерні вже повідомили - підозрюваних в оборудках керівників звільнять.

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Потужний шторм налетів на Канарські острови. Свідки зафільмували, як гігантські хвилі зруйнували балкони чотирьох поверхів прибережного готелю. Туристів вчасно евакуювали, тож минулося без жертв. Стихія також завдала збитків набережній - затопивши вулиці, змиваючи все на своєму шляху.

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Еко-бетон проти забруднення повітря. Ноу-хау використали у Варшаві. Тротуари обабіч однієї зі жвавих вулиць виклали плитами з особливого цементу. Він здатен розщеплювати на безпечні компоненти діоксид азоту - газ, що викидають у повітря автомобілі. За словами жителів - і справді тепер у цьому районі дихається легше. Лабораторні ж дослідження показали - шкідливих випарів поменшало на третину.

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А в Єгипті ентузіасти влаштовують змагання з американського реслінгу. На них усе, як по телевізору: таємничий морок над рингом, войовничий макіяж у спортсменів, шалений запал та захват глядачів. Та от тренуються фанати цього виду боротьби у менш романтичній атмосфері - на саморобних рингах просто на вулиці серед нетрів.

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На волю з божим благословінням. На Балі індуїстський священик освятив довічно засуджену за контрабанду героїну. Жінку ув'язнили у 2005-му у межах гучної справи міжнародного наркосиндикату. Але за добру поведінку вирішили відпустити. Священик, який провів церемонію, впевнений: вона допоможе жінці жити сумлінно й наддасть їй захисту матінки-природи.

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Новинка для шанувальників зимових розваг. Дивовижне обладнання для швидкісного спуску із засніжених гір розробили в Чехії. По суті, це такі собі капці, що їздять як лижі. І навіть дозволяють виконувати певні трюки під час руху. Головна ж перевага проти традиційного спорядження - капці-лижі компактні й легкі.