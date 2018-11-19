Уроженец Херсонской области барон Эдуард фон Фальц-Фейн умер 17 ноября в столице Княжества Лихтенштейн Вадуце. Об этом сообщил его друг и опекун Адольф Хиб, пишут Vesti-ua.net.

"Эдуард фон Фальц умер. Могу это подтвердить", - сказал он.

В субботу утром на вилле барона произошел пожар. Прибывшие на место пожарные обнаружили Эдуарда фон Фальц-Фейна без признаков жизни.

14 сентября ему исполнилось 106 лет. По словам Хиба, "причины пожара пока не выяснены, этим занимается криминальная полиция".

Когда произошел пожар, Фальц-Фейн, который уже несколько лет был прикован к постели, находился дома один.

"Медсестра посещала его в течение двух-трех часов утром и двух-трех часов во второй половине дня", - сказал опекун По словам Хиба, барон будет похоронен в семейной усыпальнице Фальц-Фейнов в Ницце.

Барон Фальц-Фейн имел множество наград Украины: Орден князя Ярослава Мудрого IV степени (24 августа 2012 года) - за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, популяризацию ее исторического наследия и современных достижений и по случаю 21-й годовщины независимости Украины, Орден князя Ярослава Мудрого V степени (13 сентября 2007 года) - за выдающийся личный вклад в сохранение украинского культурного наследия, активное участие в развитии природоохранной и эколого-образовательной деятельности биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Ф. Э. Фальц-Фейна Украинской академии аграрных наук.

Также барон Фальц-Фейн был награжден Орденом "За заслуги" I степени (15 ноября 2002 года) - за значительный личный вклад в повышение международного престижа Украины, многолетнюю плодотворную благотворительную деятельность, Орденом "За заслуги" II степени (22 мая 1998 года) - за значительный личный вклад в сохранение украинского исторического и культурного наследия, активное содействие развитию Биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Ф. Э. Фальц-Фейна. Кроме того, в 1994 году президент Украины вручил ему Почетный знак отличия за многолетнюю бескорыстную деятельность по возвращению на Украину.

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