В Верховную Раду Украины поступил доработанный и подготовлен ко второму чтению проект государственного бюджета на 2019 год. Об этом в понедельник сообщает "Радио Свобода".

В частности, согласно пояснительной записке, доходы проекта госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1,026 трлн гривен, а расходы - 1,112 трлн гривен.

Предельный объем дефицита определен в сумме 8,99 млрд гривен.

Ранее мы писали о том, что ЦИК утвердила бюджет на проведение выборов.