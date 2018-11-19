Бюджет-2019: в Раду внесли доработанный проект [ Редактировать ]
В Верховную Раду Украины поступил доработанный и подготовлен ко второму чтению проект государственного бюджета на 2019 год. Об этом в понедельник сообщает "Радио Свобода".
В частности, согласно пояснительной записке, доходы проекта госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1,026 трлн гривен, а расходы - 1,112 трлн гривен.
Предельный объем дефицита определен в сумме 8,99 млрд гривен.
Ранее мы писали о том, что ЦИК утвердила бюджет на проведение выборов.
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